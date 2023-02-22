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Парвиз Шахбазов: В нефтегазовый сектор вложено 89 млрд долларов иностранных инвестиций

Парвиз Шахбазов: В нефтегазовый сектор вложено 89 млрд долларов иностранных инвестиций В нефтегазовый сектор Азербайджана в течение 27 лет было вложено иностранных инвестиций на сумму 89 млрд долларов США.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 10:57
Парвиз Шахбазов: В нефтегазовый сектор вложено 89 млрд долларов иностранных инвестиций

В нефтегазовый сектор Азербайджана в течение 27 лет было вложено иностранных инвестиций на сумму 89 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор независимой энергетической политики Азербайджана", посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Шахбазов сообщил, что разработка блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и проект газового месторождения "Шахдениз" принесли доход в размере 170 млрд долларов США: "На месторождениях АЧГ и "Шахдениз" добыто около 569 млн тонн нефти, 40,6 млн тонн конденсата и около 390 млрд кубометров газа".

По словам министра, по нефтепроводам Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан на мировой рынок было поставлено 533 млн тонн нефти, из которых 55,4 млн тонн принадлежали другим странам: "Рынки для экспорта 130 млрд кубометров газа были дополнительно диверсифицированы за счет Южно-Кавказского газопровода, Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP)".

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Foreign investment in oil and gas sector amount to $89B
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Neft-qaz sektoruna 89 mlrd dollar xarici sərmayə qoyulub"

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