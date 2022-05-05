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Парвиз Шахбазов: В этом году наши поставки газа в Европу превысят 10 млрд кубометров

Парвиз Шахбазов: В этом году наши поставки газа в Европу превысят 10 млрд кубометров Ожидается, что до конца этого года поставки азербайджанского газа в Европу превысят 10 миллиардов кубометров.
Энергетика
5 мая 2022 г. 13:08
Парвиз Шахбазов: В этом году наши поставки газа в Европу превысят 10 млрд кубометров

Ожидается, что до конца этого года поставки азербайджанского газа в Европу превысят 10 миллиардов кубометров.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

П.Шахбазов принимает участие в круглом столе министров по теме “Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество по энергетической безопасности, диверсификации и переходу на зеленую энергию”, который проходит сегодня в столице Болгарии Софии.

Круглый стол продолжится панельными сессиями по безопасности газоснабжения, региональному рынку электроэнергии, переходу на зеленую энергию, защите потребителей.

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Версия на английском языке Azerbaijan's energy minister expects gas supplies to Europe to top 10 bcm in 2022
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Bu il Avropaya qaz tədarükümüz 10 mlrd kubmetri ötəcəyi gözlənilir"

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