Парвиз Шахбазов: В этом году наши поставки газа в Европу превысят 10 млрд кубометров

Парвиз Шахбазов: В этом году наши поставки газа в Европу превысят 10 млрд кубометров

Ожидается, что до конца этого года поставки азербайджанского газа в Европу превысят 10 миллиардов кубометров.

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Ожидается, что до конца этого года поставки азербайджанского газа в Европу превысят 10 миллиардов кубометров. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter. П.Шахбазов принимает участие в круглом столе министров по теме “Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество по энергетической безопасности, диверсификации и переходу на зеленую энергию”, который проходит сегодня в столице Болгарии Софии. Круглый стол продолжится панельными сессиями по безопасности газоснабжения, региональному рынку электроэнергии, переходу на зеленую энергию, защите потребителей. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Azerbaijan's energy minister expects gas supplies to Europe to top 10 bcm in 2022