Парвиз Шахбазов: В этом году наши поставки газа в Европу превысят 10 млрд кубометров

Ожидается, что до конца этого года поставки азербайджанского газа в Европу превысят 10 миллиардов кубометров.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.
П.Шахбазов принимает участие в круглом столе министров по теме “Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество по энергетической безопасности, диверсификации и переходу на зеленую энергию”, который проходит сегодня в столице Болгарии Софии.
Круглый стол продолжится панельными сессиями по безопасности газоснабжения, региональному рынку электроэнергии, переходу на зеленую энергию, защите потребителей.