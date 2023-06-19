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Парвиз Шахбазов: Сокращение выбросов углерода важно для устойчивой энергобезопасности

Парвиз Шахбазов: Сокращение выбросов углерода важно для устойчивой энергобезопасности Развитие нефтегазового сектора с сокращением выброса углерода важно для устойчивой энергетической безопасности.
Энергетика
19 июня 2023 г. 14:38
Парвиз Шахбазов: Сокращение выбросов углерода важно для устойчивой энергобезопасности

Развитие нефтегазового сектора с сокращением выброса углерода важно для устойчивой энергетической безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на встрече с генсеком Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсамом аль-Гайсом в рамках его визита в Азербайджан.

П.Шахбазов отметил, что на основе этого подхода необходимо сотрудничество на более широкой платформе с участием Азербайджана, ОПЕК, других стран и организаций: "Мы должны развивать наши усилия по стабилизации нефтяного рынка и в этом направлении".

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОПЕК в рамках "Декларации о сотрудничестве", участие нашей страны в регулировании мирового рынка нефти, а также текущая ситуация и тенденции развития в связи с динамикой спроса и предложения.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Reducing carbon emissions - important for sustainable energy security
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Karbon emissiyalarının azaldılması dayanıqlı enerji təhlükəsizliyi üçün vacibdir”

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