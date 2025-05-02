Парвиз Шахбазов провел ряд встреч на полях Стамбульского саммита природных ресурсов

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках участия в Стамбульском саммите природных ресурсов провел встречи с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, вице-премьером, министром нефти Ирака Хаяном Абдул-Гани Аль-Савадом, министром энергетики Сирии Мухаммедом Аль-Баширом и министром нефти и минеральных ресурсов Сомали Дахиром Шире Мохамедом.

Об этом Report сообщили в Минэнерго Азербайджана.

В ходе встречи с министром Алпарсланом Байрактаром была выражена удовлетворенность наличием широкого и системного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией по всем направлениям, включая нефтегазовую отрасль, электроэнергетику и возобновляемую энергию. Была отмечена важность передачи 250 МВт электроэнергии в Турцию через Грузию. Была оценена ситуация с реализацией "Зеленого энергетического коридора Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария" и других совместных энергетических проектов.

Также было обсуждено проведение 4-го Азербайджано-Турецкого энергетического форума, запланированного на сентябрь текущего года в Измире, и согласовано участие турецкого министра в "Бакинской энергетической неделе" в июне.

На встрече с заместителем премьер-министра и министром нефти Ирака Хаяном Абдул-Гани Аль-Савадом было подчеркнуто, что исторические связи между нашими странами создают основу для развития сотрудничества в энергетической сфере. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии регулирования нефтяного рынка в рамках формата ОПЕК+. Отмечена важность подписания "Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством нефти Республики Ирак о сотрудничестве в нефтегазовой сфере". Были рассмотрены приоритетные проекты для развития двустороннего энергетического сотрудничества.

На встрече с министром нефти и минеральных ресурсов Сомали Дахиром Шире Мохамедом обсуждалась реализация Меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах "зеленой энергии" и нефтегазовой отрасли, включая подготовку специалистов в нефтегазовой сфере и потенциальные направления сотрудничества.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с министром энергетики Сирии Мухаммедом Аль-Баширом в Турции. На встрече были оценены возможности развития сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами.