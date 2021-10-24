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Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия"

Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия" Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению министра энергетики Королевства Саудовская Аравия принца Абдул-Азиза бин Салмана Аль-Сауда принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия" в Эр-Рияде.
Энергетика
24 октября 2021 г. 16:46
Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы Зеленая Саудовская Аравия

Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению министра энергетики Королевства Саудовская Аравия принца Абдул-Азиза бин Салмана Аль-Сауда принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия" в Эр-Рияде.

Как передает Report, на мероприятии под названием "Новая эра деятельности: живой оазис" ("A New Era of Action: Oasis Alive"), в котором приняли участие лидеры правительства, бизнес-сферы, финансов и гражданского общества, были обсуждены такие вопросы, как изменение климата и сохранение биоразнообразия, зеленая экономика, энергетический переход, применение низкоэмиссионных промышленных технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии, использование водорода в энергетических целях.

Выступая на панели министров на тему "Устойчивость и экономическое развитие", Парвиз Шахбазов подчеркнул важность обеспечения баланса между экологической, энергетической и экономической устойчивостью. Подчеркнув, что развитие использования возобновляемых источников энергии в нашей стране было включено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в число национальных приоритетов по социально-экономическому развитию, министр отметил, что в течение следующего десятилетия в нашей стране планируется довести долю "зеленой энергии" в установленной мощности до 30%.

В ходе выступления было отмечено, что ведутся работы по превращению освобожденных от оккупации территорий в зоны "зеленой энергии".

В рамках панели состоялся обмен мнениями по таким актуальным темам, как решения по ограничению воздействия на экологию энергоносителей углеводородного происхождения, таких как нефть и газ, инвестиции в технологии снижения негативного воздействия выбросов углекислого газа на окружающую среду, инвестиции в возобновляемые источники энергии и другие.

В рамках мероприятия состоялись встречи с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдул-Азизом бин Салманом Аль-Саудом, министром инвестиций Халидом аль-Фалихом, генеральным директором Международного Фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой, председателем правления Acwa Power Мохаммедом Абунайяном, председателем и главным исполнительным директором Total Патриком Пуянне, исполнительным вице-президентом Air Products Самиром Серханом, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во время мероприятия министр дал интервью представителям международных СМИ, таким как Bloomberg, Arab News, Kawa News и т.д.

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Версия на английском языке ФотоParviz Shahbazov attends inauguration ceremony of Saudi Green Initiative
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov “Səudiyyə Yaşıl Təşəbbüsü”nün inaqurasiya mərasimində iştirak edib

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