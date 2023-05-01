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Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС

Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым примет участие в очередном заседании диалога высокого уровня по энергетике Азербайджан-Европейский Союз (ЕС), которое состоится 2 мая в Брюсселе.
Энергетика
1 мая 2023 г. 15:10
Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС

Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым примет участие в очередном заседании диалога высокого уровня по энергетике Азербайджан-Европейский Союз (ЕС), которое состоится 2 мая в Брюсселе.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что П. Шахбазов посетил Бельгию по приглашению комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В рамках встречи планируется обсудить расширение Южного газового коридора, вопросы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, а также реализацию меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС в области энергетики.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov to attend EU-Azerbaijan Energy Dialogue
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Aİ yüksək səviyyəli enerji dialoqunun görüşündə iştirak edəcək

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