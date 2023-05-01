Пярвиз Шахбазов примет участие в заседании диалога высокого уровня по энергетике между Азербайджаном и ЕС

Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым примет участие в очередном заседании диалога высокого уровня по энергетике Азербайджан-Европейский Союз (ЕС), которое состоится 2 мая в Брюсселе.

Делегация во главе с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым примет участие в очередном заседании диалога высокого уровня по энергетике Азербайджан-Европейский Союз (ЕС), которое состоится 2 мая в Брюсселе.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что П. Шахбазов посетил Бельгию по приглашению комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В рамках встречи планируется обсудить расширение Южного газового коридора, вопросы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, а также реализацию меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС в области энергетики.