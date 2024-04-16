Парвиз Шахбазов: Потенциал ВИЭ в Азербайджане может увеличиться в 4 раза к 2030 году

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане может увеличиться в 4 раза к 2030 году.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане может увеличиться в 4 раза к 2030 году.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии в рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Объединенных Арабских Эмиратах.

В своем выступлении министр высоко оценил достигнутый в ОАЭ консенсус о справедливом переходе от ископаемого топлива и соглашение об утроении потенциала возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Было заявлено, что Азербайджан, который примет в этом году COP29, намерен на национальном уровне поддержать реализацию целей по "зеленой" энергетике и климату до 2030 года и после этого периода, а также стать движущей силой глобальной солидарности в климатической деятельности.