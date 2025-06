Парвиз Шахбазов обсудил со старшим вице-президентом Total по Европе реализацию проекта Абшерон

Министр энергетики Парвиз Шахбазов обсудил с со старшим вице-президентом по Европе, разведке и добыче компании TotalEnergies Жан-Люком Гизью реализацию второго этапа проекта Абшерон.

Как передает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "Х".

"На встрече в рамках Бакинского энергетического форума мы обсудили вопросы сотрудничества по реализации второго этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон - проекта Фаза - 1, а также ветровой электростанции мощностью 250 МВт, системы хранения энергии, поставок зеленой энергии и сокращения выбросов метана", - говорится в сообщении.