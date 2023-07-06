Парвиз Шахбазов обсудил с саудовским коллегой энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом энергетическое сотрудничество в ОПЕК+ и в двустороннем формате в рамках мероприятия Организации стран-экспорте

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом энергетическое сотрудничество в ОПЕК+ и в двустороннем формате в рамках мероприятия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, на встрече были обсуждены текущая ситуация на рынке нефти, меры по добровольному сокращению добычи в рамках процесса регулирования.

Была отмечена важность многостороннего сотрудничества на основе диалога во избежание в дальнейшем нестабильности и проблемы нехватки энергии на энергетических рынках.