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Парвиз Шахбазов обсудил с саудовским коллегой энергетическое сотрудничество

Парвиз Шахбазов обсудил с саудовским коллегой энергетическое сотрудничество Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом энергетическое сотрудничество в ОПЕК+ и в двустороннем формате в рамках мероприятия Организации стран-экспорте
Энергетика
6 июля 2023 г. 14:03
Парвиз Шахбазов обсудил с саудовским коллегой энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль Саудом энергетическое сотрудничество в ОПЕК+ и в двустороннем формате в рамках мероприятия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, на встрече были обсуждены текущая ситуация на рынке нефти, меры по добровольному сокращению добычи в рамках процесса регулирования.

Была отмечена важность многостороннего сотрудничества на основе диалога во избежание в дальнейшем нестабильности и проблемы нехватки энергии на энергетических рынках.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister meets with his Saudi counterpart in Vienna 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov səudiyyəli həmkarı ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

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