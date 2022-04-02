О нас
Аудио новости

Парвиз Шахбазов обсудил расширение ТАР с главой МИД Италии

Парвиз Шахбазов обсудил расширение ТАР с главой МИД Италии Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в рамках конференции "Азербайджан-Италия: путь к укреплению многопланового стратегического партнерства» в
Энергетика
2 апреля 2022 г. 18:55
Парвиз Шахбазов обсудил расширение ТАР с главой МИД Италии

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в рамках конференции "Азербайджан-Италия: путь к укреплению многопланового стратегического партнерства" в Университете АДА.

Как передает Report со ссылкой на минэнерго, на встрече обсуждалось развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высоко оценил роль Трансадриатического газопровода (TAP) в укреплении двустороннего энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и его позиции на европейском газовом рынке. Он подчеркнул важность начала работ по расширению TAP.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов также рассказал о растущем значении поставок природного газа по ТАР наряду с поставками сырой нефти в энергетическом сотрудничестве с Италией, самым надежным и крупнейшим торговым партнером Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov İtaliyanın XİN başçısı ilə TAP-ın genişləndirilməsini müzakirə edib

Другие новости из категории

Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили вопрос увеличения поставок газа по TAP
Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили вопрос увеличения поставок газа по TAP
2 апреля 2022 г. 13:30
Азербайджан увеличил доходы от экспорта очищенного от семян хлопка на 38%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта очищенного от семян хлопка на 38%
2 апреля 2022 г. 12:47
Цена азербайджанской нефти упала до 110 долларов
Цена азербайджанской нефти упала до 110 долларов
2 апреля 2022 г. 10:11
Цена газа в Европе к концу торгов опустилась ниже $1 300
Цена газа в Европе к концу торгов опустилась ниже $1 300
2 апреля 2022 г. 05:11
Азеригаз предоставит возможность пополнять баланс смарт-счетчиков онлайн
Фото"Азеригаз" предоставит возможность пополнять баланс смарт-счетчиков онлайн
1 апреля 2022 г. 18:20
ЕК выделит гранты на 1,1 млрд евро на проекты по сокращению выбросов CO2
ЕК выделит гранты на 1,1 млрд евро на проекты по сокращению выбросов CO2
1 апреля 2022 г. 17:34
Минэнерго Болгарии: перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта
Минэнерго Болгарии: перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта
1 апреля 2022 г. 17:25
Газпром прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах
"Газпром" прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах
1 апреля 2022 г. 15:25
Азербайджан может обеспечить Украину топливом для посевной через своп-поставки
Азербайджан может обеспечить Украину топливом для посевной через своп-поставки
1 апреля 2022 г. 15:06
CNN: Российские нефтяные танкеры исчезают с радаров
CNN: Российские нефтяные танкеры исчезают с радаров
1 апреля 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi