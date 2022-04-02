Парвиз Шахбазов обсудил расширение ТАР с главой МИД Италии

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в рамках конференции "Азербайджан-Италия: путь к укреплению многопланового стратегического партнерства» в

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в рамках конференции "Азербайджан-Италия: путь к укреплению многопланового стратегического партнерства" в Университете АДА.

Как передает Report со ссылкой на минэнерго, на встрече обсуждалось развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высоко оценил роль Трансадриатического газопровода (TAP) в укреплении двустороннего энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и его позиции на европейском газовом рынке. Он подчеркнул важность начала работ по расширению TAP.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов также рассказал о растущем значении поставок природного газа по ТАР наряду с поставками сырой нефти в энергетическом сотрудничестве с Италией, самым надежным и крупнейшим торговым партнером Азербайджана.