Парвиз Шахбазов: Новый законопроект "Об электроэнергетике" не нацелен на повышение тарифов

В новом законопроекте "Об электроэнергетике" депутатов больше всего волнует вопрос относительно тарифов. Однако закон не нацелен на повышение тарифов.

В новом законопроекте "Об электроэнергетике" депутатов больше всего волнует вопрос относительно тарифов. Однако закон не нацелен на повышение тарифов.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, решение о тарифах будет принимать государство.

Министр отметил, что результатов по данному законопроекту можно ожидать через пять лет: "По нашим оценкам, рыночные признаки проявятся через пять лет. Мы должны совершенствовать законодательство, чтобы развиваться".