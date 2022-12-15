Парвиз Шахбазов: Между Азербайджаном и Катаром большой потенциал в области взаимных инвестиций

Для расширения партнерства между Азербайджаном и Катаром существует большой потенциал в энергетической, транспортно-логистической, взаимных инвестициях и других сферах экономики.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.
По его словам, деятельность совместной экономической, торговой и технической комиссии, создание азербайджанского торгового дома в Дохе способствует развитию экономико-торговых связей между странами: "Период с января по октябрь текущего года сопровождался динамикой роста торгового оборота между странами".
Министр сказал, что благодаря реализации совместных проектов двусторонние отношения будут развиваться и приносить пользу благосостоянию наших стран.