Парвиз Шахбазов: Между Азербайджаном и Катаром большой потенциал в области взаимных инвестиций

Для расширения партнерства между Азербайджаном и Катаром существует большой потенциал в энергетической, транспортно-логистической, взаимных инвестициях и других сферах экономики.

Для расширения партнерства между Азербайджаном и Катаром существует большой потенциал в энергетической, транспортно-логистической, взаимных инвестициях и других сферах экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.

По его словам, деятельность совместной экономической, торговой и технической комиссии, создание азербайджанского торгового дома в Дохе способствует развитию экономико-торговых связей между странами: "Период с января по октябрь текущего года сопровождался динамикой роста торгового оборота между странами".

Министр сказал, что благодаря реализации совместных проектов двусторонние отношения будут развиваться и приносить пользу благосостоянию наших стран.