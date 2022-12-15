О нас

Парвиз Шахбазов: Между Азербайджаном и Катаром большой потенциал в области взаимных инвестиций

Парвиз Шахбазов: Между Азербайджаном и Катаром большой потенциал в области взаимных инвестиций Для расширения партнерства между Азербайджаном и Катаром существует большой потенциал в энергетической, транспортно-логистической, взаимных инвестициях и других сферах экономики.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 20:45
Парвиз Шахбазов: Между Азербайджаном и Катаром большой потенциал в области взаимных инвестиций

Для расширения партнерства между Азербайджаном и Катаром существует большой потенциал в энергетической, транспортно-логистической, взаимных инвестициях и других сферах экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного Национальному дню Катара.

По его словам, деятельность совместной экономической, торговой и технической комиссии, создание азербайджанского торгового дома в Дохе способствует развитию экономико-торговых связей между странами: "Период с января по октябрь текущего года сопровождался динамикой роста торгового оборота между странами".

Министр сказал, что благодаря реализации совместных проектов двусторонние отношения будут развиваться и приносить пользу благосостоянию наших стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycanla Qətər arasında qarşılıqlı investisiya qoyuluşu sahəsində böyük potensial var"

Экслюзивные новости

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi