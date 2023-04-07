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Парвиз Шахбазов: Либерализация тарифов на энергоносители не предусмотрена

Парвиз Шахбазов: Либерализация тарифов на энергоносители не предусмотрена В Азербайджане в ближайшей перспективе не предполагается либерализации тарифов на электроэнергию, и цены будут регулироваться.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 16:56
Парвиз Шахбазов: Либерализация тарифов на энергоносители не предусмотрена

В Азербайджане в ближайшей перспективе не предполагается либерализации тарифов на электроэнергию, и цены будут регулироваться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов во время III чтения законопроекта "Об электроэнергетике" на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Учитывая, что депутаты все чаще задают вопросы о тарифах, я хотел бы заявить, что принятие закона не должно означать повышения цен. После того, как рыночная модель полностью заработает, и ввиду того, что деятельность по передаче и распределению останется в государственной монополии, тарифы будут регулироваться, а конкурентная среда и доминирование на рынке производителей, предлагающих более низкие цены, не позволят подняться оптовым ценам и, как следствие, розничным ценам", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Enerji tariflərinin sərbəstləşdirilməsi nəzərdə tutulmur”

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