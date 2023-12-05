Парвиз Шахбазов: Каспийский регион становится одним из главных центров энергоперехода Европы

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов назвал Каспийский регион одним из главных центров энергетического перехода Европы.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов назвал Каспийский регион одним из главных центров энергетического перехода Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом Шахбазов заявил на круглом столе министров возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Дубае.

Министр оценил присоединение Азербайджана к инициативам, выдвинутым в рамках 28-й сессии конференции сторон COP28, как показатель приверженности переходу к "зеленой" энергетике. По его словам, это также свидетельствует о приверженности Азербайджана реализации положений обновленного стратегического партнерства с ЕС по вопросам "зеленой" энергетики.

Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Глобальные обязательства по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, целью которых является к 2030 году утроить потенциал возобновляемой энергетики в мире и удвоить энергоэффективность.

Отметим, что мероприятие было организовано в рамках 28-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) с участием представителей 35 стран, 13 компаний и организаций.