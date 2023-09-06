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Парвиз Шахбазов: К 2027 году Азербайджан введет в эксплуатацию более 3 ГВт мощностей "зеленой энергии"

Парвиз Шахбазов: К 2027 году Азербайджан введет в эксплуатацию более 3 ГВт мощностей "зеленой энергии" Азербайджан планирует к 2027 году ввести в эксплуатацию более 3 ГВт мощностей "зеленой энергии", в результате чего доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составит более 37%.
Энергетика
6 сентября 2023 г. 11:17
Парвиз Шахбазов: К 2027 году Азербайджан введет в эксплуатацию более 3 ГВт мощностей зеленой энергии

Азербайджан планирует к 2027 году ввести в эксплуатацию более 3 ГВт мощностей "зеленой энергии", в результате чего доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составит более 37%.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая в онлайн-формате на Международном форуме по энергетическому переходу в Китае под девизом "Совместное содействие энергетическому переходу для общего зеленого будущего".

По его словам, Азербайджан планирует реализовать проекты общей мощностью 5 ГВт к 2030 году.

Выступая на церемонии открытия, министр подчеркнул, что экономические и технологические реалии являются такими же важными факторами в осуществлении энергетического перехода, как и политические решения.

П.Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан, играющий стратегическую роль в энергетической безопасности региона и европейских стран, ускоренно реализует курс "зеленой энергии", наравне со снижением выбросов и развитием нефтегазового сектора.

"В настоящее время мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями, включая China Gezhouba Group Overseas Investment, по проектам "зеленой энергии" мощностью более 28 ГВт", - сказал министр.

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Версия на английском языке Energy minister: Azerbaijan plans to realize more than 3 GW of green energy projects by 2027
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan 2027-ci ilədək 3 QVt-dan çox “yaşıl enerji” güclərini istismara verəcək”

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