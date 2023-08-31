О нас

Парвиз Шахбазов: Добыча газа на месторождении "Абшерон" будет увеличена до четырех раз

Парвиз Шахбазов: Добыча газа на месторождении "Абшерон" будет увеличена до четырех раз Годовая добыча газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет увеличена до 4 раз.
Энергетика
31 августа 2023 г. 17:58
Парвиз Шахбазов: Добыча газа на месторождении Абшерон будет увеличена до четырех раз

Годовая добыча газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет увеличена до четырех раз.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы участвовали в церемонии подачи первого газа с месторождения "Абшерон". Поэтапное развитие "Абшерона" с учетом наших потребностей и экспорта, планы по увеличению годовой добычи с 1,5 млрд. куб. м до 6 млрд. куб. м являются важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности нашей страны и наших партнеров", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Energy minister: Gas production from Absheron field will be increased up to 4 times
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Abşeron" yatağından qaz hasilatı 4 dəfəyə qədər artırılacaq”

Экслюзивные новости

Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi