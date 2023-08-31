Парвиз Шахбазов: Добыча газа на месторождении "Абшерон" будет увеличена до четырех раз

Годовая добыча газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет увеличена до 4 раз.

Годовая добыча газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет увеличена до четырех раз.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы участвовали в церемонии подачи первого газа с месторождения "Абшерон". Поэтапное развитие "Абшерона" с учетом наших потребностей и экспорта, планы по увеличению годовой добычи с 1,5 млрд. куб. м до 6 млрд. куб. м являются важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности нашей страны и наших партнеров", - добавил министр.