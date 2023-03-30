Парвиз Шахбазов: До конца года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию

Поставки природного газа из Азербайджана в Венгрию могут начаться до конца года.

Поставки природного газа из Азербайджана в Венгрию могут начаться до конца года.

Как сообщает Report, переговоры по этому поводу состоялись в рамках встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Об этом П. Шахбазов написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, на встрече также были определены необходимые шаги по проекту "Зеленая энергия".

Напомним, что сегодня в Будапеште состоялось III заседание министров энергетики организации тюркских государств (ОТГ). Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются членами Организации тюркских государств, Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр - государствами-наблюдателями.