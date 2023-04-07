Парвиз Шахбазов: Действующий закон об электроэнергетике не отвечает современным требованиям

16:42

Со времени принятия действующего закона "Об электроэнергетике" прошло много времени, сегодня он не отвечает современным требованиям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на заседании Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса, где в третьем чтении обсуждался проекта закона "Об электроэнергетике".

"Согласно распоряжению президента, принимаются меры по привлечению частных инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых или традиционных источников энергии. Хотя в нашей стране сформирована благоприятная инвестиционная среда для инвесторов, опыт показывает, что отсутствие рынка электроэнергии является одним из основных факторов, осложняющих реализацию этих задач.

Предполагается поэтапное внедрение нового закона. В переходный период, состоящий из 3 этапов, основные реформы предусматривают постепенное разделение деятельности по передаче и распределению электроэнергии, которая останется в государственной монополии, от конкурентных сфер, то есть производства и сбыта. Это в конечном итоге позволит прозрачно и равноправно использовать электрические сети всеми занятыми в сфере производства и сбыта. Другим фундаментальным шагом является постепенное формирование рынка электроэнергии, что в конечном итоге создаст условия для покупки и продажи энергии на более выгодных и равных условиях за счет конкуренции между субъектами", - сказал министр.