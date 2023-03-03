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Парвиз Шахбазов: Азербайджан внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона

Парвиз Шахбазов: Азербайджан внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона Как одна из немногочисленных стран, полностью обеспечивающих свою энергобезопасность за счет внутренних ресурсов, Азербайджан будучи надежным партнером также внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона.
Энергетика
3 марта 2023 г. 10:36
Парвиз Шахбазов: Азербайджан внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона

Как одна из немногочисленных стран, полностью обеспечивающих свою энергобезопасность за счет внутренних ресурсов, Азербайджан будучи надежным партнером также внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на встрече с президентом 77-й Генассамблеи ООН Чабой Кереши, находящимся в нашей стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Проинформировав собеседника о богатой нефтяной истории и современной энергетической стратегии Азербайджана, министр также рассказал о работах, проделанных в стране в связи с энергетическим переходом, и стратегических целях в сфере возобновляемой энергии.

На встрече были рассмотрены шаги, предпринятые для достижения новых целей, таких как сокращение в Азербайджане выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году, о которых было объявлено на 26-й сессии Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата, и создание зоны чистого нулевого выброса на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, вытекающих из международного сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоParviz Shahbazov: Azerbaijan has contributed to energy security of neighboring countries and region
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: “Azərbaycan qonşu ölkələrin və regionun enerji təhlükəsizliyinə töhfə verib”

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