Парвиз Шахбазов: Азербайджан внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона

Как одна из немногочисленных стран, полностью обеспечивающих свою энергобезопасность за счет внутренних ресурсов, Азербайджан будучи надежным партнером также внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона.

Как одна из немногочисленных стран, полностью обеспечивающих свою энергобезопасность за счет внутренних ресурсов, Азербайджан будучи надежным партнером также внес вклад в энергобезопасность соседних стран и региона.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на встрече с президентом 77-й Генассамблеи ООН Чабой Кереши, находящимся в нашей стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Проинформировав собеседника о богатой нефтяной истории и современной энергетической стратегии Азербайджана, министр также рассказал о работах, проделанных в стране в связи с энергетическим переходом, и стратегических целях в сфере возобновляемой энергии.

На встрече были рассмотрены шаги, предпринятые для достижения новых целей, таких как сокращение в Азербайджане выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году, о которых было объявлено на 26-й сессии Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата, и создание зоны чистого нулевого выброса на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, вытекающих из международного сотрудничества.