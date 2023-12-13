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Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 9%

Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 9% В январе-ноябре 2023 года объем экспорта природного газа Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
13 декабря 2023 г. 10:52
Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 9%

В январе-ноябре 2023 года объем экспорта природного газа Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Согласно информации, 10,85 млрд кубометров газа было экспортировано в Европу, 8,7 млрд кубометров - в Турцию, а 2,5 млрд кубометров - в Грузию.

В течение 11 месяцев через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в Турцию было экспортировано 5,1 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Azerbaijan increased natural gas export by 9%
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan təbii qaz ixracını 9 % artırıb”

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