Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 9%

В январе-ноябре 2023 года объем экспорта природного газа Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2023 года объем экспорта природного газа Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Согласно информации, 10,85 млрд кубометров газа было экспортировано в Европу, 8,7 млрд кубометров - в Турцию, а 2,5 млрд кубометров - в Грузию.

В течение 11 месяцев через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в Турцию было экспортировано 5,1 млрд кубометров газа.