Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт газа на 13%

В январе-феврале этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В январе-феврале этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По словам министра, Азербайджан поставил в Европу 1,9 млрд кубометров газа, 1,7 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию, а 0,7 млрд кубометров - в Грузию.

Министр отметил, что в январе-феврале Азербайджан поставил в Турцию 0,9 млрд кубометров газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).