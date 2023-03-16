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Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт газа на 13%

Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт газа на 13% В январе-феврале этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Энергетика
16 марта 2023 г. 11:43
Парвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт газа на 13%

В январе-феврале этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По словам министра, Азербайджан поставил в Европу 1,9 млрд кубометров газа, 1,7 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию, а 0,7 млрд кубометров - в Грузию.

Министр отметил, что в январе-феврале Азербайджан поставил в Турцию 0,9 млрд кубометров газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

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Версия на английском языке Azerbaijan’s gas exports up by 13% - energy minister 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan qaz ixracını 13 % artırıb”

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