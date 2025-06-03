Шахбазов: Азербайджан сформировал образцовую модель надежной энергетической безопасности

09:35

Азербайджан сформировал образцовую модель надежной энергетической безопасности в нестабильном мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем выстпулении на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, благодаря таким стратегическим проектам, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзрум и Южный газовый коридор, которые соединяют Каспийское море с мировыми энергетическими рынками, Азербайджан сегодня успешно экспортирует свою нефть в 25 стран, а природный газ - в 12 стран.

"В прошлом году более 75% экспорта нефти Азербайджана и 51% экспорта природного газа пришлось на европейские страны. Азербайджан, за короткий период времени занявший лидирующие позиции в мире по географии поставок трубопроводного газа, является четвертым поставщиком газа, транспортируемого по трубопроводам в Европейский союз (ЕС), с долей в 7%".