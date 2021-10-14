Парвиз Шахбазов: Азербайджан планирует нарастить поставки газа в Турцию и Европу

Азербайджан планирует в 2022 году нарастить экспорт газа в Европу и Турцию до 16 млрд кубометров.
Как передает Report, об этом журналистам сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".
"Мы поставляем газ в Турцию в европейском направлении. По Южному газовому коридору у нас запланировано 16 млрд. В конечном итоге мы выйдем на объемы 16 млрд кубометров в год. В полном объеме это будет в следующем году, экспорт газа, в Турцию и Европу. 6 млрд - Турция и 10 млрд - в Европу", - сказал он.
Азербайджан договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года в объеме 3,5 млрд кубометров, сообщил министр энергетики.
По истекшему в апреле 2021 года договору в Турцию ежегодно поставлялось 6,6 млрд кубометров газа с газового месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия по Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Азербайджанский газ поступает в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).