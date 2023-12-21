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Министр: Азербайджан и Турция обладают огромным потенциалом для построения "зеленого" будущего в регионе

Министр: Азербайджан и Турция обладают огромным потенциалом для построения "зеленого" будущего в регионе Азербайджан и Турция, будучи союзными государствами с образцовой моделью энергетического сотрудничества, обладают огромным потенциалом для совместного построения "зеленого" будущего в регионе.
Энергетика
21 декабря 2023 г. 16:46
Министр: Азербайджан и Турция обладают огромным потенциалом для построения зеленого будущего в регионе

Азербайджан и Турция, будучи союзными государствами с образцовой моделью энергетического сотрудничества, обладают огромным потенциалом для совместного построения "зеленого" будущего в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил на азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

Министр перечислил факторы, которые по его словам открывают новые возможности для энергетического сотрудничества двух стран, среди них восстановление территориальной целостности Азербайджана, установление новых энергетических коммуникаций между Нахчываном и Турцией, повышение стратегического значения Среднего коридора и усиление роли "зеленой" энергии как важного компонента энергетической безопасности и энергетического перехода в мире.

"Стратегия Азербайджана, нацеленная на достижение чистой окружающей среды и "зеленого" роста до 2030 года, развитие Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана как "зеленых" энергетических зон, а также превращение в поставщика "зеленой" энергии, способствует развитию энергетического сотрудничества Азербайджана и Турции в этом новом направлении.

Государственная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в которой приоритет отдается развитию возобновляемой энергии и ее транспортировке на мировые рынки по различным маршрутам, обуславливает создание "зеленого" энергетического коридора с Турцией и моста между нашей страной и Европой с точки зрения электроэнергии. Сотрудничество с Турцией по производству и экспорту "зеленой" энергии уже началось. Турция является одним из основных наших партнеров в планах по созданию в последующие годы "зеленой" энергии мощностью до 10 гигаватт и экспорту из них 5 гигаватт по различным маршрутам. Основными центрами притяжения нашего "зеленого" энергетического партнерства с Турцией являются такие регионы геостратегического значения, как Нахчыван, Карабах и Восточный Зангезур", - добавил министр.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Azerbaijan, Türkiye have great opportunities to build green future in region
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan və Türkiyə regionda “yaşıl” gələcək inşa etmək üçün böyük imkanlara malikdir”

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