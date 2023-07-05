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Парвиз Шахбазов: Азербайджан готов внести вклад в энергетический диалог

Парвиз Шахбазов: Азербайджан готов внести вклад в энергетический диалог Азербайджан, являющийся страной ОПЕК+ и стратегическим поставщиком энергии в Европу, готов внести вклад в энергетический диалог.
Энергетика
5 июля 2023 г. 16:05
Парвиз Шахбазов: Азербайджан готов внести вклад в энергетический диалог

Азербайджан, являющийся страной ОПЕК+ и стратегическим поставщиком энергии в Европу, готов внести вклад в энергетический диалог.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

"На семинаре ОПЕК обсудили необходимость диверсификации и инвестиций в апстрим для устойчивой энергетической безопасности и справедливого энергетического перехода", - отметил министр.

Отметим, что министр энергетики Парвиз Шахбазов принимает участие в 8-м международном семинаре ОПЕК, проходящем в столице Австрии Вене. Семинар посвящен теме "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Energy Minister: Azerbaijan ready to contribute to energy dialogue 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan enerji dialoquna töhfə verməyə hazırdır”

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