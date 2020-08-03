О нас
Report Georgia

Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе

Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе Танкер с азербайджанской нефтью от SOCAR для Беларуси ожидают в порту Одессы 4-5 августа
Энергетика
3 августа 2020 г. 14:22
Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе

Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн от Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для Беларуси ожидают в порту Одессы 4-5 августа.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью - 85 тыс. тонн. Прибытие в порт Южный (Одесса) ожидается 4-5 августа", - сказал Тищенко.

Ранее сообщалось, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн тонн нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Another tanker with Azerbaijani oil to arrive at Port of Odessa this week
Версия на азербайджанском языке Belarus üçün növbəti partiya Azərbaycan nefti bu həftə Odessaya çatacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

​Азербайджанская нефть выросла в цене
​Азербайджанская нефть выросла в цене
1 августа 2020 г. 11:01
Азербайджанская нефть упала в цене
Азербайджанская нефть упала в цене
31 июля 2020 г. 10:49
Добыча с платформы Шахдениз Альфа приостановлена на 5 дней
Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" приостановлена на 5 дней
30 июля 2020 г. 17:30
Азербайджан сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию
Азербайджан сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию
30 июля 2020 г. 14:00
Оценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года
ФотоОценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года
30 июля 2020 г. 12:06
В Грузии прошли учения по охране стратегических трубопроводов
ФотоВ Грузии прошли учения по охране стратегических трубопроводов
30 июля 2020 г. 11:09
Азербайджанская нефть пробила отметку в 45 долларов
Азербайджанская нефть пробила отметку в 45 долларов
30 июля 2020 г. 10:47
В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году
В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году
29 июля 2020 г. 13:47
​Азербайджанская нефть выросла в цене
​Азербайджанская нефть выросла в цене
29 июля 2020 г. 12:31
На TAP завершены сварочные работы
На TAP завершены сварочные работы
29 июля 2020 г. 11:49

Последние новости

14:42
В приграничном с Азербайджаном районе Армении произошел взрыв В регионе
14:34
В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты В регионе
14:26
Завтра ожидаются дождь и ветер Экология
14:26
ВидеоФазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний Внутренняя политика
14:22
Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе Энергетика
14:20
Китайская компания потребовала от Apple крупную сумму через суд ИКТ
14:07
МВД прокомментировал заявления о Фуаде Гахраманлы Происшествия
13:52
ФотоВ Гахе селевые потоки на реке Курмук унесли грузовые автомобили Происшествия
13:22
Крупный фонд США продал акции Apple, Tesla, Microsoft ради Intel Финансы
13:17
Израильский футболист: Я получил приглашение в сборную Азербайджана Футбол
13:11
Только 2 азербайджанских депутата парламента Грузии проявили активность В регионе
12:41
В Армении число инфицированных достигло почти 40 тыс. В регионе
12:40
Азербайджан направил протест президенту UFC Внешняя политика
12:28
В ДТП в праздничные дни погибли 3 человека Происшествия
12:07
В России за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек Другие страны
Вся новостная лента