Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе

Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе

Танкер с азербайджанской нефтью от SOCAR для Беларуси ожидают в порту Одессы 4-5 августа

https://static.report.az/photo/9bf24828-42a2-3010-a33a-fdcf60580e79.jpg https://static.report.az/photo/9bf24828-42a2-3010-a33a-fdcf60580e79.jpg

Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн от Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для Беларуси ожидают в порту Одессы 4-5 августа. Как передает Report, об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. "2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью - 85 тыс. тонн. Прибытие в порт Южный (Одесса) ожидается 4-5 августа", - сказал Тищенко. Ранее сообщалось, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн тонн нефти. Подпишитесь на наш Telegram канал









Гюнель Аббасова Гюнель Аббасова Report.az https://static.report.az/photo/e7cae3f9-d769-3676-aed8-d6f4c897cafa_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Версия на английском языке Another tanker with Azerbaijani oil to arrive at Port of Odessa this week

Версия на азербайджанском языке Belarus üçün növbəti partiya Azərbaycan nefti bu həftə Odessaya çatacaq