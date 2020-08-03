Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе

Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн от Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для Беларуси ожидают в порту Одессы 4-5 августа.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью - 85 тыс. тонн. Прибытие в порт Южный (Одесса) ожидается 4-5 августа", - сказал Тищенко.
Ранее сообщалось, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн тонн нефти.