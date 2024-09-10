Парликов: Молдова не исключает возможности получения газа из Турции как альтернативы украинскому транзиту

Молдова рассматривает возможность получения газа из Турции в случае расторжения Украиной контракта на транзит российских энегоресурсов через свою территорию.

Молдова рассматривает возможность получения газа из Турции в случае расторжения Киевом контракта на транзит российских энегоресурсов через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на “Интерфакс”, об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов телеканалу TV8.

"В случае, если Украина не продлит контракт на транзит газа через свою территорию, транспортировку можно будет осуществить по альтернативным маршрутам через Турцию. Да, за эту транспортировку нужно будет платить, это будет дороже. Но газ будет, также как и электроэнергия", - заявил он.

Он также сообщил, что "Молдовагаз" и госкомпания Energocom выполняют положения закона, который предусматривает создание запасов газа перед холодным периодом в объеме 15% от ежегодного потребления.

"В хранилищах сейчас есть около 100 млн кубометров газа из необходимых 150 млн кубометров. В основном они хранятся в Румынии. Проблема в том, что хранилища Румынии сейчас заполнены. И мы обсуждаем, насколько безопасно сейчас хранить часть газа в хранилищах в Украине", - сказал Парликов.

Кроме того, министр заверил, что тарифы на энергоносители для населения останутся неизменными до конца года. Он также опроверг слухи о том, что перед президентскими выборами [в октябре 2024 года] тарифы могут быть снижены, а потом - снова повысятся.

С октября 2022 года "Газпром" поставляет в Молдову 5,7 млн кубометров газа в сутки, или менее 40% от необходимого объема для холодного времени года.

Сейчас Energocom запас в хранилищах на Украине и в Румынии примерно 100 млн кубометров газа, что составляет около 10% годового потребления газа.