Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе

Азербайджанский газ помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе, возникший после начала войны в Украину.
Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.
"Азербайджан поставлял газ в балканский регион, в том числе в Румынию, и, следовательно, компенсировал часть дефицита, который возник после сокращения присутствия российского газа на европейском рынке", - сказал он.
По словам министра, основы диверсификации источников энергопоставок в Молдову были фактически заложены еще до начала кризиса в энергосфере, причем Южный газовый коридор был частью этого.
"Данное обстоятельство обеспечило быстрый успех этой стратегии, давшей возможность получения газа из Каспийского региона и доставки его на Балканы", - добавил он.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.