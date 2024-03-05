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Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе

Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе Азербайджанский газ помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе, вызванный вторжением России в Украину.
Энергетика
5 марта 2024 г. 13:46
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе

Азербайджанский газ помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе, возникший после начала войны в Украину.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

"Азербайджан поставлял газ в балканский регион, в том числе в Румынию, и, следовательно, компенсировал часть дефицита, который возник после сокращения присутствия российского газа на европейском рынке", - сказал он.

По словам министра, основы диверсификации источников энергопоставок в Молдову были фактически заложены еще до начала кризиса в энергосфере, причем Южный газовый коридор был частью этого.

"Данное обстоятельство обеспечило быстрый успех этой стратегии, давшей возможность получения газа из Каспийского региона и доставки его на Балканы", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Parlikov: “Azərbaycan Balkan regionunda qaz defisitini kompensasiya etməyə yardım göstərib”

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