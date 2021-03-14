Парламент Туркменистана ратифицировал документ о месторождении «Достлуг»

Меджлис Туркменистана принял Постановления «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Дост

Меджлис Туркменистана принял Постановления «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море».

Как передает Report, об этом сообщает Туркменское государственное информагентство.

Соответствующее постановление было принято на тринадцатом заседании шестого созыва туркменского парламента, прошедшего по видеоконференцсвязи.