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Парламент Туркменистана ратифицировал документ о месторождении «Достлуг»

Парламент Туркменистана ратифицировал документ о месторождении «Достлуг» Меджлис Туркменистана принял Постановления «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Дост
Энергетика
14 марта 2021 г. 10:36
Парламент Туркменистана ратифицировал документ о месторождении «Достлуг»

Меджлис Туркменистана принял Постановления «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море».

Как передает Report, об этом сообщает Туркменское государственное информагентство.

Соответствующее постановление было принято на тринадцатом заседании шестого созыва туркменского парламента, прошедшего по видеоконференцсвязи.

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Версия на английском языке Turkmen parliament ratifies MoU on Dostlug field
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan parlamenti “Dostluq” yatağı ilə bağlı sənədi ratifikasiya edib

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