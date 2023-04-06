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Парламент Турции утвердил изменения в структуре Botas для создания газового хаба

Парламент Турции утвердил изменения в структуре Botas для создания газового хаба Парламент Турции утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба.
Энергетика
6 апреля 2023 г. 11:37
Парламент Турции утвердил изменения в структуре Botas для создания газового хаба

Парламент Турции утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба.

Как передает Report, об этом пишет в четверг газета Sabah.

"Законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа. Структура Botas будет изменена, чтобы превратить Турцию в энергетический центр", - пишет газета.

Согласно изменениям, будут созданы новые подразделения и компании. "Предмет деятельности, фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, которые будут созданы с целью разделения и реструктуризации деятельности Botas, а также вопросы, касающиеся передачи и аналогичных сделок, которые будут осуществляться в этих рамках, будут регулироваться президентским указом", - уточняет издание.

Добавляется, что импорт природного газа будет либерализован как для Botas, так и для юридических лиц частного сектора. Однако эти положения не будут применяться к импорту сжиженного природного газа (СПГ) и спотового трубопроводного газа.

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamenti qaz qovşağının yaradılması üçün BOTAŞ-ın strukturunda dəyişiklikləri təsdiqləyib
Версия на английском языке Turkish parliament approves changes to Botas structure to create gas hub

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