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Парламент Турции рассмотрит законопроект о продаже СПГ в рамках создания газового хаба

Парламент Турции рассмотрит законопроект о продаже СПГ в рамках создания газового хаба Депутаты парламента Турции после полуторамесячного перерыва, вызванного проведением выборов в местные органы власти, 16 апреля возобновят законотворческую деятельность. Одним из важных документов, который они рассмотрят, является законопроект, позволяющий
Энергетика
15 апреля 2024 г. 13:28
Парламент Турции рассмотрит законопроект о продаже СПГ в рамках создания газового хаба

Депутаты парламента Турции после полуторамесячного перерыва, вызванного проведением выборов в местные органы власти, 16 апреля возобновят законотворческую деятельность. Одним из важных документов, который они рассмотрят, является законопроект, позволяющий продавать импортируемый республикой природный газ в сжиженном виде.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в парламентских кругах.

"Одобрение законопроекта станет одним из важных шагов для создания законодательной базы по превращению Турции в международный центр торговли газом", - сказал собеседник.

Законопроект был направлен в парламент на рассмотрение в январе. Его принятие также позволит создать предприятия по сжижению природного газа, импортируемого Турцией.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар заявил о том, что Турция рассчитывает в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию газовую торговую платформу в Стамбуле.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта, но необходимо внести поправки в законодательство.

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Версия на английском языке Turkish Parliament to consider bill on sale of LNG as part of gas hub creation

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