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Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба Парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство, необходимых для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба.
Энергетика
8 апреля 2023 г. 12:00
Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

Парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство, необходимых для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. Благодаря им компания BOTAŞ и другие компании смогут работать гораздо быстрее и проще. С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа", - сказал он.

По словам министра, республика рассматривает варианты сотрудничества с другими странами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности на этот счет с Азербайджаном о создании совместного предприятия.

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