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Парламент принял поправки в закон "Об электроэнергетике"

Парламент принял поправки в закон "Об электроэнергетике" На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса, проходящем сегодня, в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в законопроект "Об электроэнергетике".
Энергетика
8 июля 2025 г. 11:57
Парламент принял поправки в закон Об электроэнергетике

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса, проходящем сегодня, в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в законопроект "Об электроэнергетике".

Как сообщает Report, документ предусматривает применение фиксированного тарифа в электроэнергетическом секторе.

В международной практике существуют случаи применения фиксированного тарифа при регулировании тарифов и цен на электроэнергию. Основная суть фиксированного тарифа заключается в том, что потребители, подключенные к сети, ежемесячно платят определенную сумму в виде фиксированных расходов. Фиксированный тариф не связан с объемом потребления, применяется независимо от категории потребителя и используется для покрытия определенных расходов оператора распределительной системы.

Законопроект определяет фиксированный тариф как ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью покрытия части постоянных расходов, не зависящих от уровня потребления электроэнергии, определяемой регулятором.

В законопроекте также регулируются права и обязанности поставщика электроэнергии и потребителя в связи с применением фиксированного тарифа, а также вопросы, вытекающие из применения фиксированного тарифа.

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Версия на азербайджанском языке Parlament "Elektroenergetika haqqında” qanundakı dəyişikliyi qəbul edib

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