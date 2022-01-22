Парламент Молдовы увеличил компенсации жителям из-за подорожания газа

Парламент Молдовы увеличил компенсации на оплату услуг централизованного отопления в городах из-за роста цен на газ.

Парламент Молдовы увеличил компенсации на оплату услуг централизованного отопления в городах из-за роста цен на газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с января компенсация тарифа будет повышена с 67% до 80%. Так, максимальная сумма компенсации по счету за тепловую энергию увеличится с 450 до 815 леев в месяц (свыше 45 долларов США - ред.). Кроме того, объем, на который распространяется компенсация, вырастет с 1 до 1,5 гигакалории.

После двукратного подорожания газа в конце прошлого года правительство Молдовы также ввело компенсацию около 30% разницы в тарифе на газ. Однако эта мера поддержки распространяется на потребление в объеме 150 кубометров в месяц, расход выше этого жители оплачивают в полном объеме.