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Парламент Греции разрешил строительство IGB

Парламент Греции разрешил строительство IGB Новый трубопровод будет соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который будет осуществлять транспортировку азербайджанского газа через Грецию в Европу
Энергетика
29 января 2021 г. 13:21
Парламент Греции разрешил строительство IGB

Парламент Греции ратифицировал законопроект, разрешающий строительство греко-болгарского интерконнектора (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB), предназначенного для экспорта азербайджанского природного газа в Грецию, а оттуда в Болгарию.

Как передает Report, об этом сообщает национальное информационное агентство Греции ANMA.

Отмечается, что законопроект также предусматривает утверждение учредительного договора EastMed Gas Forum (EMGF).

Согласно сообщению, болгарская сторона ратифицировала двустороннее соглашение о сотрудничестве с IGB. Это позволит соединить сеть трубопроводов природного газа Греции и Болгарии.

Министр энергетики и окружающей среды Греции Костас Скрекас отметил, что проект IGB уже реализуется. Он сказал, что 52% работ по строительству трубопровода уже выполнено, и ожидается, что они будут завершены в конце 2021 года.

По его словам, проект IGB улучшит геостратегическое положение Греции: "Поскольку страна будет играть роль моста в транспортировке природного газа на европейский рынок из различных источников. Новый трубопровод будет соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который будет осуществлять транспортировку азербайджанского газа через Грецию в Европу. Он также будет интегрирован с другими проектами, такими как терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе, на севере Греции.

Скрекас подчеркнул, что целью форума является обеспечение энергетической безопасности региона по конкурентоспособным ценам.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Greek Parliament okays IGB construction
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan parlamenti IGB-nin tikintisinə icazə verdi

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