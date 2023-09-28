Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛ

Парламент Болгарии в четверг одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, этот шаг заставит единственный в стране и крупнейший в Юго-Восточной Европе НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" искать альтернативное сырье.

Парламент Болгарии в четверг одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, этот шаг заставит единственный в стране и крупнейший в Юго-Восточной Европе НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" искать альтернативное сырье.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет агентство Bloomberg.

"Это непростая задача, поскольку завод перерабатывает в основном российскую нефть, а наиболее очевидная замена этим баррелям - из Казахстана - уже пользуется спросом в соседней Румынии", - отмечает СМИ.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако депутаты проголосовали за ограничение использования сырья из РФ на НПЗ Лукойла до 80% к концу этого года и полный отказ от нее к октябрю следующего.

"Вопрос о прекращении поставок российской нефти на НПЗ - это в основном вопрос логистики", - заявил министр финансов Ассен Василев в интервью поздно вечером в среду. "Чтобы перейти на нефть не из Черноморского региона, нужно существенно увеличить фактическую емкость хранилища - возможно, вдвое - чтобы НПЗ мог потенциально работать 20-30 дней без прибытия танкера", - добавил он.

"Поставки российской нефти сорта Urals через Черное море в Болгарию выросли за последние недели, превысив 180 тыс. баррелей в день, что в три раза превышает уровень, наблюдавшийся ранее в этом году. Альтернативы включают казахстанскую нефть, транспортируемую через российский порт Новороссийск, но принадлежащий Казахстану НПЗ в Румынии, который прекратил российский импорт в прошлом году, уже принимает часть этих поставок", - пишет Bloomberg, отмечая, что, возможно, Болгарии придется искать сырье на Ближнем Востоке или в Северной Африке.