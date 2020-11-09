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Параметры сделки ОПЕК+ могут быть изменены

Параметры сделки ОПЕК+ могут быть изменены глава Минэнерго Саудовской Аравии предлагает скорректировать сделку существеннее, чем ожидается
Энергетика
9 ноября 2020 г. 15:48
Параметры сделки ОПЕК+ могут быть изменены

ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки по сокращению добычи нефти даже значительнее, чем полагают аналитики.

Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в рамках конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2020.

"Мы вместе с нашими партнерами привержены принципу настройки (соглашения ОПЕК+)… Мы могли бы скорректировать сделку даже существеннее, чем говорят некоторые аналитики", — сказал он.

Напомним, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается снижение на 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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