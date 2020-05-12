Пандемия привела к перерывам в строительстве новой платформы на АЧГ

В первом квартале текущего года операционные расходы в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили порядка 150 млн долларов США, капитальные – 522 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

В годовом сравнении операционные расходы увеличились на 8,7%, капитальные – 87%.

Было отмечено, что в течение квартала установка верхних модулей платформы, в том числе бурового модуля, в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери", продолжилось в Бибиэйбате, однако ограничения в связи с пандемией ближе к концу квартала привели к задержкам в поставках материалов и крупного оборудования, что привело к перерывам в строительных работах. Строительство жилого блока продолжилось в Швеции.

По информации, строительство опорного блока, построенного на Бакинском заводе глубоководных оснований им. Гейдара Алиева, также продолжается: "На участке завода началось строительство подводных сооружений, работы по изоляции подводных трубопроводов выполнены Caspian Pipe Coating (CPC)”.

В рамках проекта "Центрально-Восточный Азери" на глубине примерно 140 метров будут построены добывающая, буровая платформа и жилой блок между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".

Итоговое инвестиционное решение по платформе "Центрально-Восточный Азери" было принято 19 апреля этого года. Проект стоимостью 6 млрд долларов США включает строительство новой морской платформы и установок, которые обеспечат ежесуточную добычу нефти в объеме 100 тыс. баррелей. За весь период эксплуатации платформы планируется добыть 300 млн баррелей нефти. Первая добыча ожидается в 2023 году.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (9,57%), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

В прошлом году с АЧГ добывалось 535 тыс. баррелей нефти в сутки.