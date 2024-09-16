Пакистанский министр: COP29 откроет новые возможности для сотрудничества с Баку в сфере "зеленой" энергии

Сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ) представляет собой перспективное направление для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ) представляет собой перспективное направление для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом Report заявил федеральный министр торговли Пакистана Джавад Пол на полях Азербайджано-пакистанского бизнес-форума в Баку.

Пол подчеркнул, что официальные Баку и Исламабад установили прочное сотрудничество в различных сферах, особо выделив перспективные направления, такие как энергетика и инфраструктура.

"Благодаря обилию солнечных дней в году и высокой инсоляции, Пакистан обладает значительным потенциалом для реализации проектов в сфере ВИЭ. В Пакистане около 300 солнечных дней в году. Все, что нам нужно чтобы производить и получать энергию - это инвестиции", - сказал он.

Говоря о предстоящей в Баку в ноябре глобальной климатической конференции COP29, министр отметил, что Пакистан также намерен ускорить переход к "зеленой" энергетике. По его словам, COP29 откроет новые возможности для развития сотрудничества между нашими странами в сфере "зеленой" энергии.