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Пакистанский министр: COP29 откроет новые возможности для сотрудничества с Баку в сфере "зеленой" энергии 

Пакистанский министр: COP29 откроет новые возможности для сотрудничества с Баку в сфере "зеленой" энергии  Сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ) представляет собой перспективное направление для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.
Энергетика
16 сентября 2024 г. 16:30
Пакистанский министр: COP29 откроет новые возможности для сотрудничества с Баку в сфере зеленой энергии 

Сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ) представляет собой перспективное направление для сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом Report заявил федеральный министр торговли Пакистана Джавад Пол на полях Азербайджано-пакистанского бизнес-форума в Баку.

Пол подчеркнул, что официальные Баку и Исламабад установили прочное сотрудничество в различных сферах, особо выделив перспективные направления, такие как энергетика и инфраструктура.

"Благодаря обилию солнечных дней в году и высокой инсоляции, Пакистан обладает значительным потенциалом для реализации проектов в сфере ВИЭ. В Пакистане около 300 солнечных дней в году. Все, что нам нужно чтобы производить и получать энергию - это инвестиции", - сказал он.

Говоря о предстоящей в Баку в ноябре глобальной климатической конференции COP29, министр отметил, что Пакистан также намерен ускорить переход к "зеленой" энергетике. По его словам, COP29 откроет новые возможности для развития сотрудничества между нашими странами в сфере "зеленой" энергии.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı nazir: "COP29 “yaşıl enerji” sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açacaq"
Версия на английском языке Pakistani minister: COP29 to open up new opportunities for cooperation with Baku

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