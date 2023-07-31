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Пакистанские компании могут инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана

Пакистанские компании могут инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана Пакистанским компаниям предложено инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.
Энергетика
31 июля 2023 г. 14:32
Пакистанские компании могут инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана

Пакистанским компаниям предложено инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил находящийся с визитом в Пакистане директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на встрече с главным исполнительным директором Совета по развитию альтернативной энергетики Министерства энергетики Пакистана, исполнительным директором частного совета энергетики и инфраструктуры Шахом Джаханом Мирзой.

На встрече была дана информация о потенциале возобновляемой энергетики Азербайджана, мерах по реализации этого потенциала и экспортных возможностях. Пакистанские компании были приглашены к участию в будущих аукционах по возобновляемой энергетике. Шах Джахан Мирза проинформировал о реформах в энергетическом секторе Пакистана, развитии сектора возобновляемых источников энергии.

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Версия на английском языке ФотоPakistani companies may invest in Azerbaijan's renewable energy sector
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan şirkətləri Azərbaycanın bərpaolunan enerji sektoruna investisiya yatıra bilər

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