Пакистанские компании могут инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана

Пакистанским компаниям предложено инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.

Пакистанским компаниям предложено инвестировать в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил находящийся с визитом в Пакистане директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на встрече с главным исполнительным директором Совета по развитию альтернативной энергетики Министерства энергетики Пакистана, исполнительным директором частного совета энергетики и инфраструктуры Шахом Джаханом Мирзой.

На встрече была дана информация о потенциале возобновляемой энергетики Азербайджана, мерах по реализации этого потенциала и экспортных возможностях. Пакистанские компании были приглашены к участию в будущих аукционах по возобновляемой энергетике. Шах Джахан Мирза проинформировал о реформах в энергетическом секторе Пакистана, развитии сектора возобновляемых источников энергии.