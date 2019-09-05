​Пакистан заинтересован в опыте Азербайджана в сфере энергетики

Пакистан хочет перенять опыт Азербайджана в сфере энергетики.

Об этом Report заявил министр информации пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Шавкат Али Юсуфзаи.

"Мы знаем о богатом опыте Азербайджана в энергетическом секторе. А наша провинция также богата запасами углеводородов. В этой связи нам очень интересен опыт азербайджанских специалистов",- сказал он.

По его словам, необходимо повысить уровень товарооборота: "Пакистан очень привлекательная с точки зрения бизнеса страна. У нас огромный потенциал в сфере туризма, производства, поставок сельхозпродукции и других".