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Пакистан заинтересован в опыте Азербайджана в сфере энергетики

​Пакистан заинтересован в опыте Азербайджана в сфере энергетики

Пакистан хочет перенять опыт Азербайджана в сфере энергетики.

Об этом Report заявил министр информации пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Шавкат Али Юсуфзаи.

"Мы знаем о богатом опыте Азербайджана в энергетическом секторе. А наша провинция также богата запасами углеводородов. В этой связи нам очень интересен опыт азербайджанских специалистов",- сказал он.

По его словам, необходимо повысить уровень товарооборота: "Пакистан очень привлекательная с точки зрения бизнеса страна. У нас огромный потенциал в сфере туризма, производства, поставок сельхозпродукции и других".  

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