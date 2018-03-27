Пакистан создал комитет для обсуждения цен на LNG с SOCAR

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Pakistan LNG Limited (PLL) создали комитет для обсуждения цен на сжиженный природный газ (LNG).

Как сообщает Report, об этом пишет Associated Press of Pakistan.

Отмечается, что после подписания в прошлом году межгосударственного соглашения между Азербайджаном и Пакистаном PLL ведет переговоры с SOCAR по поставкам LNG. В соответствии с соглашением, пакистанские власти дали полномочия Государственной нефтяной компании (PSOCL), PLL, Pakistan LNG Terminal Limited (PLTL), нефтегазовой компании OGDCL и Pakistan Petroleum Limited на ведение переговоров по торговле нефтепродуктами, транспортировке LNG и созданию терминалов LNG.

Полномочиями с азербайджанской стороны обладает SOCAR.

Согласно источникам, договор о торговле нефтепродуктами подготовлен Государственной нефтяной компанией Пакистана.

Источники сообщают, что крупные компании проявили интерес к инвестированию в сектор LNG в Пакистане.