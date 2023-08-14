Pakistan Refinery Limited заявил о переговорах с Россией по покупке нефти

Пакистан ведет переговоры с Россией по новой спотовой сделке о покупке сырой нефти.

Пакистан ведет переговоры с Россией по новой спотовой сделке о покупке сырой нефти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил исполнительный директор компании Pakistan Refinery Limited Захид Мир.

Он отверг заявления о том, что импорт российской сырой нефти в Пакистан был приостановлен из-за проблем с переработкой.

"Российская нефть была успешно переработана, и спотовая сделка была технически и коммерчески осуществимой", - заявил Захид Мир.

Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тыс. тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня, после чего ни одно российское нефтяное судно не заходило в Пакистан. В общей сложности они привезли 101 тыс. тонн сырой нефти.

Российская нефть поставляется на Пакистанский нефтеперерабатывающий завод Pakistan Refinery Limited, который смешивает ее с нефтью сорта Arabian light для переработки.

На прошлой неделе ряд пакистанских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пакистан приостановил импорт сырой нефти из РФ после того, как в процессе переработки было получено больше мазута и меньше бензина, чем при переработке нефти из Саудовской Аравии.