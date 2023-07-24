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Пакистан подписал соглашение с Азербайджаном о покупке СПГ

Пакистан подписал соглашение с Азербайджаном о покупке СПГ Между Пакистаном и Азербайджаном подписано рамочное соглашение о закупке сжиженного природного газа (СПГ) на гибких условиях сроком на один год.
Энергетика
24 июля 2023 г. 17:52
Пакистан подписал соглашение с Азербайджаном о покупке СПГ

Между Пакистаном и Азербайджаном подписано рамочное соглашение о закупке сжиженного природного газа (СПГ) с гибкими условиями сроком на один год.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанскую прессу, на подписании между компанией Pakistan LNG Limited (PLL) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Лахоре присутствовал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Премьер-министр отметил, что срок действия данного соглашения составляет один год и возможностью продления еще на один год.

По его словам, в соответствии с соглашением Азербайджан будет предлагать по одной партии СПГ ежемесячно, а Пакистан оставляет за собой право покупки или отказа от нее.

Ш.Шариф назвал соглашение важной вехой в братских отношениях между Пакистаном и Азербайджаном. Он поблагодарил президента Азербайджана за важную роль в этом соглашении.

В соответствии с соглашением, объем поставок СПГ составит 3,2 млн MMBtu +/- 5%, а оплата будет произведена в течение 30 дней с момента получения фактуры PLL.

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Версия на английском языке Pakistan, Azerbaijan ink one-year distressed LNG deal
Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycanla LNG alınmasına dair saziş imzalayıb

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