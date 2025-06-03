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Пакистан поблагодарил Азербайджан за поддержку в локализации газовых ресурсов

Пакистан поблагодарил Азербайджан за поддержку в локализации газовых ресурсов Пакистан выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь и поддержку в процессе локализации газовых ресурсов.
Энергетика
3 июня 2025 г. 09:58
Пакистан поблагодарил Азербайджан за поддержку в локализации газовых ресурсов

Пакистан выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь и поддержку в процессе локализации газовых ресурсов.

Как передает Report, об этом заявил федеральный министр энергетики (нефтяной дивизион) Пакистана Али Перваиз Малик в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума,

По его словам, в последние годы значительная часть поставок газа в Пакистан осуществлялась за счет дружественных государств. На данный момент у страны действует три-четыре международных контракта, уточнил он.

“Что касается внутреннего потребления, то по мере того как национальная валюта оказывалась под давлением, а мировые цены на нефть Brent росли, спрос замедлялся. Мы сосредоточены на выполнении уже заключенных соглашений, прежде чем вступать в новые. В то же время прилагаем усилия к стимулированию внутренней разведки и добычи”, - отметил министр.

Он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в этом процессе:

“Я признателен правительству Азербайджана и всем нашим партнерам за помощь и поддержку в вопросах локализации газовых ресурсов. Это важный элемент управления нашим газовым сектором”.

Министр также указал, что крупнейшим потребителем газа в энергетической системе Пакистана остается электроэнергетика.

“Именно поэтому я с самого начала подчeркиваю необходимость согласованной энергетической политики. Другой ключевой сегмент потребления - бытовой сектор. У нас сеть газопроводов протяженностью около 150 000 километров, и миллионы домохозяйств зависят от дешевой энергии. Мы работаем над внедрением стандартов энергоэффективности для бытовых приборов”, - добавил А. Малик.

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Версия на английском языке Pakistan thanks Azerbaijan for support in localizing gas resources
Версия на азербайджанском языке Pakistan qaz ehtiyatlarının lokallaşdırılmasında göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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