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Пакистан планирует строительство нового СПГ-терминала на юге страны

Пакистан планирует строительство нового СПГ-терминала на юге страны Нефтегазовая компания Pakistan State Oil планирует строительство нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от города Карачи.
Энергетика
20 сентября 2022 г. 05:03
Пакистан планирует строительство нового СПГ-терминала на юге страны

Нефтегазовая компания Pakistan State Oil планирует строительство нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от города Карачи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора PSO Сайеда Мухаммада Таха.

По его информации, стоимость проекта составляет 500 млн долларов США. Отмечается, что в настоящее время в Пакистане имеется два плавучих СПГ-терминала, оба расположены недалеко от Карачи.

Согласно данным Bloomberg, реализация проекта займет четыре года. При этом отмечается, что у пакистанской компании "имеются договоренности с несколькими крупными клиентами". Как считает агентство, потенциальными инвесторами строительства являются Qatar Terminal Holding и Mitsubishi Corporation.

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