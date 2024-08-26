Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ

Пакистан и Россия начинают обсуждать долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Пакистан и Россия начинают обсуждать долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД Мумтаз Захра Балоч.

"Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены", - сказала она.

В министерстве напомнили, что в прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей. В тестовом режиме первое судно поставило 100 тыс. нефти.