Пакистан намерен дополнительно закупить у Азербайджана карбамид

Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном, Китаем и Россией с целью закупки дополнительных 0,2 млн тонн карбамида.

Пакистан ведет переговоры с Азербайджаном, Китаем и Россией с целью закупки дополнительных 0,2 млн тонн карбамида.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято переходным правительством страны.

Однако Комитет по экономической координации до сих пор не определил цену на данную продукцию. Представитель Министерства промышленности и производства Пакистана Асад Рахман Гилани заявил, что дефицит карбамида в 200 тыс. тонн вызван временным закрытием местных предприятий.

Власти Пакистана планируют организовать тендер по закупке необходимого объема карбамида.