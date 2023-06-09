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Пакистан и Туркменистан подписали план реализации строительства газопровода ТАПИ

Пакистан и Туркменистан подписали план реализации строительства газопровода ТАПИ Пакистан и Туркменистан подписали совместный план реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), предусматривающий завершение в кратчайшие сроки его технико-экономического обоснования и ускорение строительных р
Энергетика
9 июня 2023 г. 11:18
Пакистан и Туркменистан подписали план реализации строительства газопровода ТАПИ

Пакистан и Туркменистан подписали совместный план реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), предусматривающий завершение в кратчайшие сроки его технико-экономического обоснования и ускорение строительных работ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The Express Tribune.

Документ подписали в Исламабаде государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик и глава "Туркменгаза" Максат Бабаев. В соответствии с совместным планом стороны создадут высший координационный комитет для ускорения проектирования ТАПИ и контроля за реализацией проекта.

На встрече с Бабаевым пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф подчеркнул, что газопровод обеспечит энергетическую безопасность, экономический рост и процветание Пакистана, а также всего региона. "Проект ТАПИ является свидетельством стратегического сотрудничества Пакистана и Туркменистана в энергетическом секторе, - заявил глава правительства. - У наших стран есть сильное желание и дальше развивать взаимовыгодное партнерство в экономике и торговле".

Шариф предложил Ашхабаду изучить возможность строительства участка ТАПИ от пакистанской границы до порта Гвадар на побережье Аравийского моря, что позволит оттуда поставлять туркменский газ в Европу и на мировые рынки.

ТАПИ - строящийся с 2015 года магистральный газопровод протяженностью 1 735 км и проектной мощностью 33 млрд кубометров топлива в год для поставок газа с туркменского месторождения "Галкыныш" в Афганистан, Пакистан и Индию. Ориентировочная стоимость проекта составляет 8-10 млрд долларов.

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Версия на английском языке Pakistan, Turkmenistan ink plan for TAPI gas pipeline construction

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