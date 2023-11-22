О нас

Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт Пакистан и Россия обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку российской нефти, в том числе механизм оплаты и необходимые объемы поставок.
Энергетика
22 ноября 2023 г. 09:11
Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Пакистан и Россия обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку российской нефти, в том числе механизм оплаты и необходимые объемы поставок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

"В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего", - сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, какие валюты могут быть использованы для оплаты поставок российских энергоносителей, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "в настоящий момент рассматриваются все опции".

На днях сообщалось о том, что "Сургутнефтегаз", одна из крупнейших в России нефтяных компаний, расширяет поставки нефти в Пакистан. В начале ноября "Сургутнефтегаз" отгрузил новую партию нефти в объеме около 100 тыс. тонн из порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi