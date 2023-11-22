Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

Пакистан и Россия обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку российской нефти, в том числе механизм оплаты и необходимые объемы поставок.

Пакистан и Россия обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку российской нефти, в том числе механизм оплаты и необходимые объемы поставок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

"В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего", - сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, какие валюты могут быть использованы для оплаты поставок российских энергоносителей, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "в настоящий момент рассматриваются все опции".

На днях сообщалось о том, что "Сургутнефтегаз", одна из крупнейших в России нефтяных компаний, расширяет поставки нефти в Пакистан. В начале ноября "Сургутнефтегаз" отгрузил новую партию нефти в объеме около 100 тыс. тонн из порта Усть-Луга в Ленинградской области.